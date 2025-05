Il Giro d'Italia 2025 continua con la seconda tappa. Oggi, sabato 10 maggio, è il giorno della prima cronometro: saranno 13,7 i chilometri da percorrere per le strade di Tirana. In maglia rosa il danese Pedersen, vittorioso nella prima tappa di ieri (da Durazzo a Tirana). Ecco orario, percorso e dove vedere in tv la frazione 2 della Corsa rosa.

Giro d'Italia 2025, la seconda tappa

La seconda tappa del Giro d'Italia 2025 è una cronometro individuale su percorso cittadino. I ciclisti saranno impegnati sulle strade di Tirana per 13,7 chilometri (150 metri di dislivello), con strade intervallate solo da svolte a U o curve a gomito. A Sauk (Gpm 2), dopo 8 chilometri ci sarà anche una breve salita, seguita da 3 chilometri quasi tutti pianeggianti. Gli ultimi 2 chilometri coincideranno invece con quelli percorsi ieri nella prima tappa.

Giro d'Italia, orario e dove vedere seconda tappa

La seconda tappa partirà alle 13.30 (l'arrivo dell'ultimo corridore è previsto alle 17:15). La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.