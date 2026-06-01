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Serena Williams torna a giocare in doppio: l'annuncio ufficiale

La tennista americana scenderà in campo nel torneo del Queen's

Serena Williams - Ipa/Fotogramma
Serena Williams - Ipa/Fotogramma
01 giugno 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Serena Wiliams torna a giocare. Oggi, lunedì 1 giugno, la tennista statunitense, che aveva annunciato il ritiro nel settembre del 2022, ha comunicato il suo ritorno sui campi da tennis. Williams giocherà infatti in doppio nel torneo del Queen's, preparatorio a Wimbledon e in programma dal 6 al 21 giugno.

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L'annuncio, nell'aria da diverso tempo, è arrivato in grande stile, con Williams che ha pubblicato un video, sponsorizzato dalla Nike, sui propri profili social: "Le buone notizie si diffondono velocemente", ha scritto l'americana, 44 anni. "Devo cambiare il mio numero", ha detto nel video, mentre, impegnata su un campo da tennis, si avvicina alla panchina per rispondere ai tanti messaggi e chiamate ricevute.

"Tutti hanno sentito la notizia", si legge in sovrimpressione. Williams non gioca un match ufficiale da quasi 4 anni quando perse agli Us Open contro l'australiana Ajla Tomljanovic e ora è pronta a tornare in campo nel doppio, probabilmente in coppia con la giovane canadese Victoria Mboko.

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