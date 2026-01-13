circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A di nuovo in campo per il recupero della 16esima giornata

- Afp
- Afp
13 gennaio 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non c’è un attimo di pausa in Serie A, è il momento infatti di recuperare la 16esima giornata e la capolista Inter ospita a San Siro il Lecce. I nerazzurri, dopo il primo pareggio stagionale con il Napoli nella scorsa giornata, hanno mantenuto il primo posto in classifica con 3 punti di vantaggio, e ora puntano a riprendere la marcia scudetto con una vittoria. Pronostico a senso unico per gli esperti Sisal, la squadra di Chivu comanda a un rasoterra 1,13, i salentini nell'ultima trasferta sono riusciti nell'impresa di fermare la Juventus ma il loro successo al Meazza avrebbe il sapore dell’impresa, a 22 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 9,00. La sfida vede contrapporsi il peggior attacco del campionato – quello del Lecce – con il miglior reparto offensivo del torneo- quello dell’Inter: prevale così il No Gol, a 1,42, con l’ipotesi clean sheet nerazzurro a 1,48, rafforzata dal fatto che i nerazzurri non subiscono gol dai salentini da 5 gare consecutive. Lautaro Martinez è sempre il primo indiziato al gol, a 1,80, mentre nel Lecce chance per Stulic, a 7,50.

Nel duello scudetto a distanza, il Napoli risponde ospitando il Parma e, anche in questo caso, la gara sembra scritta. In casa, infatti, gli azzurri sono imbattuti dal dicembre 2024 con 14 vittorie e 5 pareggi e, per gli esperti di Sisal, anche stavolta sono nettamente avanti, a 1,30, i gialloblù sono imbattuti nelle ultime quattro trasferte ma si sale a 11 per il blitz dei ducali al Maradona, mentre il pareggio – che sarebbe il terzo consecutivo per i partenopei – è a 5,00. Nelle ultime 3 gare interne, la squadra di Conte ha segnato almeno 2 gol, l’ipotesi che gli azzurri segnino tra 1 e 3 reti è la più probabile, a 1,30, con l’Over 2,50 a 1,85. Con tanti big assenti tra gli azzurri, la copertina se la sta prendendo Scott McTominay, a segno con una doppietta di lusso contro l’Inter e con un bottino di 5 reti totali fin qui: Conte spera in un’altra serata da leader dello scozzese, la sua rete è a 2,50, con un assist a 3,25. Anche Hojlund è tra i candidati a finire sul tabellino marcatori, a 2,40, mentre nel Parma Mateo Pellegrino cercherà di aumentare il suo bottino stagionale di sei reti e un assist: per lui la possibilità di un gol o un assist è a 5:00.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serie A Inter Lecce Napoli Parma
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza