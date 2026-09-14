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Serie A, oggi Inter-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Chivu ospita i bianconeri a San Siro, nell'ultima partita della quarta giornata

Lautaro Martinez - IPA
Lautaro Martinez - IPA
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14 settembre 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 14 settembre, la squadra di Cristian Chivu ospita l'Udinese a San Siro nel monday night della quarta giornata di campionato. I nerazzurri arrivano dal primo ko stagionale, in Champions League contro il Real Madrid, e anche i friulani hanno raccolto una sconfitta nell'ultima sfida, giocata contro la Lazio. Ecco orario, probabili formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

Inter-Udinese, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Udinese, in campo alle 20:45:

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. All. Chivu

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

Inter-Udinese, dove vederla

Inter-Udinese sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. La partita sarà visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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