Il neopromosso Venezia fa il suo esordio nella Serie A 2026-2027. Oggi, domenica 23 agosto, i lagunari ospitano il Lecce tra le mura amiche dello stadio 'Pier Luigi Penzo'. Nello scorso campionato i veneti hanno vinto il campionato di Serie B, mentre i salentini hanno conquistato la salvezza per il secondo anno di fila nell'ultimo giornata. Sono 6 i precedenti di Venezia-Lecce in Serie A, con tre vittorie giallorosse e tre pareggi.

Venezia-Lecce, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Venezia-Lecce, in campo alle 18.30:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Schingtienne, Moreno; Hainault, Basic, Busio, Kike Perez, Haps; Adams, Yeboah. All. Stroppa.

LECCE (4-3-3): Falcone; D. Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Geubbels, N'Dri. All. Di Francesco.

Venezia-Lecce, dove vederla in tv

Sarà possibile assistere a Venezia-Lecce in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214), Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.