Grande riconoscimento per lo Stadio Friuli di Udine, che mercoledì 13 agosto ospiterà la Supercoppa Europea. A dare l’ufficialità, oggi a Losanna, il Comitato Esecutivo Uefa. Si tratta della prima storica volta per l’assegnazione del trofeo in Italia, da quando la formula prevede una finale in gara secca tra le squadre vincitrici di Champions League ed Europa League.

La Supercoppa Uefa a Udine

L’assegnazione al Bluenergy Stadium è stata commentata con soddisfazione dal presidente della Figc Gabriele Gravina : “La Supercoppa Uefa a Udine è uno straordinario successo italiano. Avevamo preso un impegno con la famiglia Pozzo, l’Udinese, la città e la Regione Friuli Venezia Giulia, che tanto sta investendo in strutture e accoglienza sportiva, e l’abbiamo mantenuto. Ringrazio il presidente Ceferin e i colleghi del Comitato Esecutivo, perché la stagione calcistica europea 2025/2026 ad agosto si aprirà in Italia per la prima volta nella storia”. Nell'ottobre scorso, Udine aveva ospitato anche una gara della Nazionale A, che nell'occasione aveva battuto 4-1 Israele in un match di Nations League. E sempre allo Stadio Friuli si era giocata la finale dell'Europeo Under 19 del 2019, con il successo (2-1) della Spagna sulla Germania.