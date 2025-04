La sconfitta dell'Inter nel derby di Coppa Italia continua a far discutere. Oltre al risultato però, il pesante 3-0 con cui il Milan è volato in finale di coppa nazionale, sul banco degli imputati, questa volta, è finito anche Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro si è reso infatti protagonista di una scena, nel finale di partita, che non è piaciuta a molti ed è diventata subito virale su X.

Le telecamere di Mediaset hanno infatti ripreso Inzaghi rivolgersi in modo piuttosto agitato, per usare un eufemismo, al quarto uomo urlando: "Non voglio recupero! Non mi prendete per il c..o". Nel momento in cui Aureliano ha provato a calmare gli animi, l'allenatore del'Inter ha continuato: "Non lo voglio! Non lo voglio!".

“non voglio il recupero eh! non mi prende per il culo eh! non lo voglio! non lo voglio!”



pic.twitter.com/QVhs7gXl1A — ➜ AC Milan & || new account (@ACMilanMedia) April 23, 2025

L'intenzione di Inzaghi era quella di evitare, visto il risultato fortemente compromesso, di mettere altri minuti sulle gambe dei suoi giocatori, attesi dalla sfida con la Roma in campionato e soprattutto dalla semifinale di Champions contro il Barcellona, ed evitare infortuni. In ogni caso, la 'richiesta' del tecnico però non è stata accolta dall'arbitro Doveri, che ha concesso alcuni minuti di recupero e ammonito Inzaghi a fine partita.