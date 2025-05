Jannik Sinner vola in semifinale agli Internazionali d'Italia. A Roma, l'azzurro ha battuto in un'ora e 4 minuti di gioco il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking Atp, con un 6-0 6-1 senza storia. Il numero uno al mondo affronterà ora in semifinale l'americano Tommy Paul.

SINNER-RUUD, RIVIVI IL MATCH

Sinner-Ruud, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, è stato trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2.