circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner ai quarti di Vienna, come può cambiare il ranking Atp

Il tennista azzurro cerca punti pesanti per tornare numero uno

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
24 ottobre 2025 | 13.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner continua la sua scalata al primo posto del ranking Atp, occupato da Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro gioca oggi, venerdì 24 ottobre, i quarti di finale contro il kazako Alexander Bublik - in diretta tv e streaming - dopo aver superato prima Altmaier e poi Cobolli nei turni precedenti dell'Atp 500 tedesco. I quarti conquistati nel torneo hanno permesso quindi a Sinner, che non scarta niente non avendo partecipato alla scorsa edizione, di avvicinare il 'rivale' spagnolo nella classifica generale Atp, ma al termine di Vienna, in caso di vittoria, il distacco potrebbe essersi assottigliato ancor di più.

 

Come può cambiare il ranking dopo Vienna

L'Atp 500 di Vienna, insomma, mette in palio punti pesanti per il ranking. Grazie ai quarti di finale conquistati Sinner è salito a quota 10100 punti, avvicinando così Alcaraz, primo a 11340. A dividere i due ci sono dunque 1240 lunghezze, che potrebbero però assottigliarsi al termine del weekend. Se dovesse battere Bublik e approdare così in semifinale l'azzurro arriverebbe a quota 10200, portandosi a 1140 dallo spagnolo.

In caso di qualificazione per la finale austriaca invece raggiungerebbe 10330 punti e con la vittoria del torneo salirebbe a 10500, ad appena 840 punti di distanza da Alcaraz. Il primato del ranking Atp si giocherebbe a quel punto al Masters 1000 di Parigi, in programma dal 27 ottobre al 3 novembre.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner ranking come cambia ranking vienna sinner come cambia ranking
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza