Sinner esulta, gioisce con il suo team e chiede al coach Darren Cahill, intenzionato ad andare in 'pensione' a fine anno, di cambiare idea. Dopo la vittoria agli Australian Open, conquistata vincendo la finale di Melbourne contro Alexander Zverev, Jannik si è lasciato andare sul cemento della Rod Laver Arena chiedendo al 'supercoach' Cahill di restare e cercando di consolare il tedesco, alla terza sconfitta in altrettanti finali Slam in carriera.

"Con il mio team abbiamo lavorato tantissimo per essere in questa posizione e vivere un momento del genere", ha detto Sinner, "È bellissimo ottenere questi risultati e lo è ancora di più condividerli con voi". Poi il messaggio per Cahill: "Darren, è il tuo ultimo anno da coach: io proverò a convincerti ad andare avanti...", dice Sinner.

Jannik poi dedica parole di conforto a Zverev. "Continua a credere in te stesso: tutti noi sappiamo quanto sei forti, continua così e presto alzerai un trofeo come questo. Ti auguro il meglio". E ringrazia il pubblico di Melbourne: "Grazie a tutti quelli che hanno fatto il tifo per me non solo per queste due settimane ma dalla settimana ancora prima. Ci vediamo l'anno prossimo"