Sinner concede un set, ma vola in finale a Pechino: De Minaur ancora ko

Il tennista azzurro ha superato l'australiano nella semifinale dell'Atp 500 cinese

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
30 settembre 2025 | 10.41
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner conquista la finale a Pechino. Il tennista azzurro ha battuto oggi, martedì 30 settembre, l'australiano Alex De Minaur, numero otto del mondo, nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino. Sinner si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2. Nell'ultimo atto del torneo il numero due del mondo, che ha eguagliato il risultato dello scorso anno, quando fu battuto in finale da Carlos Alcaraz, troverà il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Learner Tien.

La partita

Sinner inizia concentrato e incisivo fin dai primi punti, mentre su De Minaur sembrano pesare i dieci precedenti contro l'azzurro, tutti persi con un solo set vinto. E così Jannik, dopo un equilibrio iniziale, trova il break al sesto game e resiste alla reazione dell'australiano, mai domo in difesa ma poco aggressivo in risposta, portando a casa il primo parziale 6-3. Tutto cambia però nel secondo parziale, quando Sinner cala fisicamente a causa di un fastidio alla gamba. L'azzurro si muove con meno libertà e subisce il ritorno di De Minaur, con il servizio che gli permette di salvare le tante palle break accumulate dall'avversario.

L'australiano è un altro rispetto al primo parziale e non si scoraggia, rimanendo mentalmente nel match e continuando a difendere strenuamente, costringendo Sinner sempre a un colpo in più. Con il passare dei punti si alza anche la percentuale di errori di Jannik e De Minaur ne approfitta nel decimo game, quando il numero otto del mondo riesce finalmente a realizzare l'ennesima palla break a disposizione, che questa volta è anche set point: 6-4.

Il set perso sveglia Sinner, che sembra aver superato i propri problemi fisici e riesce a ribaltare ancora l'inerzia di un match che assomiglia tanto a una montagna russa. Jannik sale di livello in risposta, e piazza subito due break in apertura. Per De Minaur è una mazzata morale da cui non riesce a riprendersi. Sinner continua a giocare con il pilota automatico, soprattutto al servizio, tornato letale dopo i blackout di New York, e conquista il terzo e decisivo set 6-2, volando in finale.

