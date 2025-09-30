Jannik Sinner ha centrato la finale a Pechino. Il tennista azzurro ha battuto oggi, martedì 30 settembre, Alex De Minaur, numero otto del mondo, nella semifinale dell'Atp 500 cinese, raggiungendo per il secondo anno consecutivo l'ultimo atto del torneo, dove nel 2024 è stato battuto da Carlos Alcaraz, impegnato a Tokyo.

"Lui ha giocato a un ottimo livello, ci sono stati molti scambi lunghi e tante occasioni per entrambe. Anche nel secondo set io ho avuto le mie chance, ma non sono riuscito a sfruttarle. Lui ne avute anche di più. È stato un match equilibrato. Nel terzo ho cercato di alzare il mio livello. Ho trovato il break molto presto e questo mi ha dato un po' di fiducia per servire ancora meglio.", ha detto Sinner a caldo dal cemento di Pechino, "Sono molto, molto contento. È stato un match molto diverso dal solito contro di lui, più equilibrato dei precedenti. Sono felice di essere di nuovo in finale qui".

Sinner ha parlato anche dell'infortunio che l'ha condizionato nel secondo set, quando si è toccato ripetutamente la parte alta della gamba sinistra: "Ho una notte per riprendermi, starò bene. In finale c'è ancora più adrenalina, ancora più voglia di giocare al meglio. Non vedo l'ora. Le finali sono molto speciali. Raggiungere un'altra finale in questa stagione è un altro ottimo risultato per me".