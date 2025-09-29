circle x black
Sinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro affronta l'australiano nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
30 settembre 2025 | 00.01
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner torna in campo a Pechino e va a caccia della finale. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 30 settembre, l'australiano Alex De Minaur - in diretta tv e streaming - nella semifinale dell'Atp 500 cinese. Sinner è reduce dalla vittoria contro Fabian Marozsan nei quarti di finale, battuto in due set 6-1, 7-5, mentre nei turni precedenti ha superato Marin Cilic all'esordio e Terence Atmane negli ottavi. Sinner scende in campo per difendere la finale conquistata lo scorso anno, quando proprio a Pechino fu battuto all'ultimo atto da Carlos Alcaraz.

Sinner-De Minaur, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e De Minaur è in programma oggi, martedì 30 settembre, non prima delle 8 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in dieci precedenti, tutti vinti dall'azzurro, che conduce quindi con un parziale di 10-0. L'ultimo incontro tra Sinner e De Minaur risale ai quarti di finale degli ultimi Australian Open, poi vinti proprio dall'azzurro, in cui Jannik si impose in tre set.

Sinner-De Minaur, dove vederla in tv

Sinner-De Minaur, come tutte le partite dell'Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e TennisTv.

