Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros e oggi, lunedì 2 giugno , affronta Andrey Rublev negli ottavi di finale dello Slam francese. Il numero 1 al mondo arriva al confronto dopo il match dominato contro Jiri Lehecka (6-0 6-1 6-2 in poco più di un'ora e mezza), mentre il russo ha beneficiato del forfait del francese Arthur Fils nel turno precedente.

Sinner-Rublev, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, viene trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.