Sinner: "Djokovic modello per me, con Alcaraz sarà grande battaglia"

Il fuoriclasse azzurro ha parlato così dopo il successo contro il serbo nella semifinale del Six Kings Slam

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
16 ottobre 2025 | 22.02
Redazione Adnkronos
"Djokovic è davvero un grande modello per le nuove generazioni. Vederlo competere, allenarsi e lottare per momenti come questi è incredibile. Ciò che ha ottenuto nella sua carriera è straordinario. Lo considero un vero idolo". Jannik Sinner ha risposto così ai complimenti di Novak Djokovic dopo la semifinale vinta al Six Kings Slam, oggi giovedì 16 ottobre.

Sinner: "Finale con Alcaraz sarà battaglia"

"Giocare contro di lui - ha spiegato Sinner a fine match - è un enorme onore e privilegio. Sono felice per oggi, ma anche felice di vederlo nei tornei e di averlo intorno". L'azzurro parla anche della finale con Alcaraz di sabato 18 ottobre: "Carlos? Non vedo l’ora ogni volta che ci affrontiamo. È fantastico per noi, sarà una grande battaglia e cercherò di essere il più pronto possibile. È ovviamente un enorme onore giocare ancora contro di lui. Tutti speriamo in un grande sabato sera".

