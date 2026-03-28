circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, maltempo a Miami: rischio rinvio per la finale con Lehecka?

Il tennista azzurro sfiderà il ceco nell'ultimo atto del Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
28 marzo 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La finale di Miami a rischio rinvio? Jannik Sinner si prepara a sfidare Jiri Lehecka nell'ultimo atto del Masters 1000 americano, con la partita che è in programma domani, domenica 29 marzo, alle 21 ora italiana. Obiettivo dell'azzurro è completare il Sunshine Double e accorciare sul primo posto di Carlos Alcaraz nel ranking Atp, ma sul match aleggia l'ombra del maltempo.

CTA

Sulla Florida è infatti previsto proprio per domani maltempo con forti piogge, condizione che getta delle ombre sulla finale. Il rischio reale al momento è quello di uno slittamento dell'orario di inizio della sfida, proprio come successo nei primi turni del Masters 1000, fortemente condizionati dal maltempo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
miami finale miami sinner finale miami finale sinner maltempo rinvio finale sinner
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e si allarga fronte frana a Silvi: a rischio anche le altre case - Video
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza