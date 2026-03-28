La finale di Miami a rischio rinvio? Jannik Sinner si prepara a sfidare Jiri Lehecka nell'ultimo atto del Masters 1000 americano, con la partita che è in programma domani, domenica 29 marzo, alle 21 ora italiana. Obiettivo dell'azzurro è completare il Sunshine Double e accorciare sul primo posto di Carlos Alcaraz nel ranking Atp, ma sul match aleggia l'ombra del maltempo.

Sulla Florida è infatti previsto proprio per domani maltempo con forti piogge, condizione che getta delle ombre sulla finale. Il rischio reale al momento è quello di uno slittamento dell'orario di inizio della sfida, proprio come successo nei primi turni del Masters 1000, fortemente condizionati dal maltempo.