Secondo match alle Finals di Torino per il numero uno al mondo, che torna ad affrontare l'americano dopo il successo in finale agli ultimi Us Open

Dopo il successo all'esordio contro Alex De Minaur (6-3 6-4), Jannik Sinner torna in campo per il secondo incontro del girone eliminatorio delle Finals di Torino. L'azzurro affronta Taylor Fritz, attuale numero 5 del ranking e anche lui vittorioso al debutto contro Daniil Medvedev (6-4 6-3). Una vittoria potrebbe valere, per l'uno e per l'altro, la qualificazione anticipata alle semifinali.

I precedenti tra Sinner e Fritz

Sinner e Fritz si sono affrontati fin qui solo in 3 occasioni, con due successi di Jannik e una vittoria dell'americano. La curiosità è che i precedenti incontri si sono giocati sempre negli Stati Uniti e sul cemento (2 volte a Indian Wells, con un successo a testa: Fritz nel 2021 e Sinner nel 2023) e una volta gli Us Open (con trionfo del numero 1 nella finale dell'ultima edizione del torneo).

Sinner-Fritz: dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Fritz si giocherà martedì 12 ottobre, non prima delle 20.30 (dopo Granollers/Zeballos – Koolhof/Mektic) e sarà visibile in diretta tv su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.