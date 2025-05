Nei due set con cui Jannik Sinner ha battuto Jesper de Jong oggi lunedì 12 maggio nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025 a Roma, anche il Foro Italico ha fatto la sua parte. Fin dalla mattina sono spuntate magliette e cappelli color 'carota', con il Centrale, ancora una volta sold out per il tennista azzurro, che si è colorato d'arancione e ha sventolato diverse bandiere italiane. Un bambino, in tribuna, ha anche sfoggiato un costume da carota, mentre un altro ha indossato, per l'occasione, una parrucca riccia, nemmeno a dirlo, arancione.

Sebbene il pubblico sia sembrato un po' più 'abbottonato' rispetto all'esordio contro Navone, sugli spalti sono apparsi cartelloni e cori. "Sinner numero 1 di gentilezza", è stato il premuroso messaggio in mano a un bambino, mentre una ragazza si è lasciata andare a una richiesta 'di cuore': "Jannik, sposami". E per chi chiede un matrimonio, c'è anche chi domanda soltanto un ricordo di una giornata di per sé indimenticabile, quando vedi giocare il numero uno del mondo: "Sinner, oggi è il mio compleanno. Me lo regali un souvenir?".

Tanti i cori dedicati all'azzurro. Dai classici "let's go Jannik" e "vai Sinner", alla loro traduzione romana: "Daje Jannik!". Ma tra i tanti che assistevano al match, c'erano anche alcuni ospiti speciali. A vedere il numero uno del mondo, di fede milanista, c'erano infatti anche Alessandro Bastoni e Joaquin Correa, calciatori dell'Inter freschi di qualificazione alle finale di Champions League. E proprio a loro, al difensore azzurro in particolare, si è rivolto qualcuno dagli spalti. "Bastoni, forza Juve!", ha urlato un ragazzo, prendendosi i fischi del Centrale, "Ale, portaci la coppa!", è stata invece la richiesta di un tifoso interista.