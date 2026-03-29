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Sinner-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il ceco nella finale del Masters 1000 di Miami

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
29 marzo 2026 | 07.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner in finale a Miami. Oggi, domenica 29 marzo, il tennista azzurro sfida il ceco Jiri Lehecka - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto del Masters 1000 americano per completare il Sunshine Double dopo aver già conquistato il titolo a Indian Wells e avvicinare ancora il primo posto nel ranking di Carlos Alcaraz, eliminato al terzo turno del torneo.

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Sinner arriva alla sfida dopo aver battuto all'esordio il bosniaco Dzumhur, al terzo turno il francese Moutet e poi due statunitensi: agli ottavi Michelsen e ai quarti Tiafoe. In semifinale invece l'azzurro ha superato il tedesco e numero tre del mondo Zverev.

Sinner-Lehecka, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Lehecka è in programma oggi, domenica 29 marzo, alle 21 ora italiana. I due tennisti si sono sfidati in tre precedenti, tutti vinti dall'azzurro. Sinner ha dominato l'ultimo incrocio, risalente all'ultimo Roland Garros, vincendo comodamente in tre set.

Sinner-Lehecka, dove vederla in tv

Sinner-Lehecka sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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