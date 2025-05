Lorenzo Musetti sogna una finale contro Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, domenica 11 maggio, il tennista azzurro ha battuto in due set lo statunitense Brandon Nakashima al terzo turno del Masters 1000 di Roma, volando così agli ottavi di finale, dove sfiderà Daniil Medvedev. A margine del match, il toscano ha parlato anche della possibilità di incrociare Sinner, che ieri ha vinto all'esordio con l'argentino Mariano Navone, segnando il suo ritorno in campo dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol.

"La finale con Sinner è il sogno di tutta Italia", ha detto Musetti, oggi numero 9 del mondo e approdato per la prima volta in carriera nella top ten del ranking Atp, "per quello che stiamo facendo vedere, il torneo lo meriterebbe. Se non è quest'anno, magari nelle prossime edizioni un italiano riuscirà a trionfare".

Sinner-Musetti in finale, tabellone e incroci

Il match tra Sinner e Musetti agli Internazionali d'Italia 2025 sarebbe possibile soltanto in finale. I due tennisti azzurri sono infatti da parti opposte del tabellone e si troverebbero quindi uno di fronte all'altro all'ultimo atto del torneo, in programma domenica 18 maggio. Prima però, Jannik e Lorenzo devono 'scalare' il tabellone, affrontando sfide complicate.

Sinner domani, lunedì 12 maggio, è atteso dal match contro l'olandese Jesper de Jong al terzo turno. In caso di vittoria, il numero uno del mondo troverà agli ottavi di finale il vincente della sfida tra l'argentinoFrancisco Cerundolo o l'austriacoSebastian Ofner. Ai quarti Jannik potrebbe incrociare Casper Ruud o Matteo Berrettini, in campo uno contro l'altro nel terzo turno, oppure lo statunitense Sebastian Korda. Il pericolo in semifinale si chiama Alex De Minaur.

Musetti, come detto, agli ottavi di finale se la vedrà con il russo Daniil Medvedev. In caso di vittoria il toscano potrebbe affrontareArthur Fils, protagonista di una 'lite' con Stefanos Tsitsipas, oppure il numero due del mondo e campione in carica a Roma Alexander Zverev. In semifinale invece il toscano se la potrebbe vedere con Carlos Alcaraz, che ai quarti potrebbe affrontare Jack Draper o Holger Rune.