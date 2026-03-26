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Sinner in semifinale a Miami: quando gioca e dove vederlo in tv

Il tennista azzurro ha battuto Tiafoe nei quarti del Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
26 marzo 2026 | 22.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro scende in campo nella semifinale di Miami nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo. Il numero due del mondo ha raggiunto il penultimo atto del Masters 1000 americano, dove sfiderà il tedesco Alexander Zverev o l'argentino Francisco Cerundolo.

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Sinner arriva alla sfida dopo aver battuto all'esordio il bosniaco Dzumhur, al terzo turno il francese Moutet e poi due statunitensi: agli ottavi Michelsen e ai quarti Tiafoe, numero 20 del mondo dominato in due set con un doppio 6-2.

Il match di Sinner è previsto nella notte tra venerdì 27 e sabato 27 marzo alla mezzanotte italiana, con il match previsto quindi nella sessione serale del torneo della Florida.

Sinner in semifinale a Miami, dove vederlo in tv

La semifinale di Jannik Sinner, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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