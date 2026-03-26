circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Mondiali 2026, oggi playoff: Italia-Irlanda del Nord - Diretta

Gli azzurri in campo nella semifinale degli spareggi per la rassegna iridata

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
Moise Kean - Ipa/Fotogramma
26 marzo 2026 | 19.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia scende in campo nei playoff per i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri del ct Gennaro Gattuso sfidano l'Irlanda del Nord - in diretta tv e streaming - alla New Balance Arena di Bergamo nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata di scena al via il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada.

CTA

In caso di vittoria la Nazionale affronterebbe, in trasferta, la vincente di Galles-Bosnia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
italia italia diretta italia live italia irlanda del nord italia irlanda del nord live italia irlanda del nord diretta italia playoff mondiali italia risultato
Vedi anche
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza