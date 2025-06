Jannik Sinner si prepara per Wimbledon 2025. Il tennista azzurro si sta allenando sull'erba di Londra ed è atteso dall'esordio nello Slam, che avverrà martedì 1 luglio. Sebbene non si conosca ancora orario e avversario, con il sorteggio del tabellone principale in programma venerdì 27 giugno, Sinner è sicuro di esordire il prossimo martedì visto che, per tradizione, nella prima giornata di Wimbledon giocherà il campione in carica, Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo è testa di serie numero due del torneo e scenderà quindi in campo lunedì 30 giugno, quando partirà ufficialmente il primo turno dello Slam londinese, e aprirà così il programma sul Centre Court. Il giorno dopo invece toccherà a Sinner, numero uno del ranking Atp e già sicuro di poter incontrare Alcaraz solamente in finale, proprio come avvenuto nell'ultimo Roland Garros, quando i due tennisti hanno dato vita a un epico match durato oltre cinque ore e mezza e vinto, al super tie break del quinto set, dallo spagnolo.

Sinner sta sfruttando questi giorni, dopo essere stato eliminato nel secondo turno dell'Atp 500 di Halle da Aleksandr Bublik, poi vincitore del torneo, per allenarsi e abituarsi all'erba di Wimbledon. Nei giorni scorsi è andato in scena un allenamento-show con la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, mentre nella giornata di ieri Jannik è sceso in campo con Grigor Dimitrov, numero 21 del mondo.