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Gilbert: "Sinner rischia l'operazione. Infortunio? Cahill non sapeva nulla..."

L'ex numero 4 del ranking mondiale e allenatore di campioni come Agassi e Roddick, oltre che amico di lunga data del coach di Jannik, ha parlato così durante il podcast BigT con Andrea Petkovic

Sinner e Cahill - IPA
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15 ottobre 2026 | 22.15
Redazione Adnkronos
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Nel percorso che ha portato Jannik Sinner a diventare il numero uno al mondo, un contributo importante è arrivato anche dal suo super coach Darren Cahill, oltre che dal lavoro fatto tutti i giorni accanto all'altro allenatore Simone Vagnozzi. Il coach australiano, che potrebbe salutare Jannik a fine stagione, ha avuto un ruolo cruciale nell'evoluzione di del fuoriclasse azzurro. Tuttavia, nelle ultime ore è venuto fuori qualche interrogativo sul possibile proseguimento della loro collaborazione dalle parole di Brad Gilbert. L'ex numero 4 del ranking mondiale e allenatore di campioni come Agassi e Roddick, oltre che amico di lunga data di Cahill, ha parlato così durante il podcast BigT con Andrea Petkovic: "Darren ha saputo soltanto all’ultimo momento che Jannik non avrebbe preso parte al torneo di Cincinnati". Parole che in queste ore stanno facendo discutere.

Sinner-Cahill, la rivelazione di Gilbert

Gilbert ha aggiunto: "Ultimamente ho parlato molto con Darren. Mi ha raccontato che tutto è iniziato quando era in viaggio verso l'aeroporto di Los Angeles per partire verso Cincinnati. Lì avrebbe dovuto incontrare Jannik, ma all'ultimo ha ricevuto una telefonata che gli comunicava che non avrebbe partecipato al torneo. Da allora aspetta notizie e ciò è molto frustrante".

Gilbert: "Sinner? Operazione può diventare opzione"

Gilbert ha poi parlato nello specifico dell'infortunio al ginocchio di Sinner, aprendo a una possibilità non proprio positiva: "Riuscite a immaginare cosa succederebbe se arrivassimo a dicembre, quando dovrà intensificare gli allenamenti per prepararsi all’Australian Open, e il dolore continuasse? In quello scenario, l'intervento diventerebbe un'opzione...".

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