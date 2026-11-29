Musetti e Vavassori battono Alcaraz-Granollers nel doppio decisivo e regalano ancora l'insalatiera d'argento all'Italia

La Coppa Davis è ancora dell'Italia. Gli azzurri di Filippo Volandri si impongono 2-1 in finale sulla favorita Spagna di Carlos Alcaraz. E' la quarta "insalatiera" consecutiva, la quinta della storia per l'Italia. Dopo la vittoria di Musetti su Jodar e quella di Alcaraz su Cobolli, è decisivo il successo nel doppio della coppia Musetti-Vavassori contro Alcaraz-Granollers, in due set, con il punteggio di 6-2 7-5, dopo un'ora e 39 minuti di gioco.