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Sinner, la stanchezza dietro ko a Roland Garros? Jannik a Madrid: "Sono morto"

Il tennista azzurro è stato battuto al secondo turno dello Slam di Parigi

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
01 giugno 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner e una rivelazione choc che 'spiega' la sua sconfitta al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro è stato battuto nel secondo turno dello Slam di Parigi, in quello che lui stesso definiva come il grande obiettivo della stagione, cedendo a Juan Manuel Cerundolo e, soprattutto, a un malessere fisico provocato dalle condizioni estreme della capitale francese.

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Sinner si è trovato a giocare il match con oltre 30 gradi e ha accusato un colpo di sole, avvertendo sensazione di vomito e un accenno di crampi che, dopo i primi due set conquistati con facilità e il 5-1 con cui stava conducendo il terzo set, ha portato alla rimonta di Cerundolo, che si è poi imposto in cinque set.

Secondo quando riportato dal Corriere della Sera, Sinner avrebbe ammesso la sua stanchezza già al Masters 1000 di Madrid, vinto nel primo weekend di maggio. Negli spogliatoi della capitale spagnolo infatti, il tennista azzurro avrebbe incontrato uno storico fisioterapista del circuito, a cui avrebbe confidato le sue condizioni non ottimali: "Sono morto" sarebbero state le sue parole. Sinner arrivava all'appuntamento dopo aver giocato ininterrottamente da marzo e dopo aver vinto, in serie, i Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo.

Dopo Madrid c'è stato il trionfo agli Internazionali d'Italia, altro torneo da due settimane che ha acuito la sua stanchezza. Il ko del Roland Garros, insomma, sembra la conseguenza dei tanti impegni affrontati da Sinner negli ultimi tre mesi.

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