Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025 . Oggi, giovedì 15 maggio , il numero uno del ranking Atp sfida il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma . L'azzurro torna in campo dopo la vittoria nel turno precedente contro l'argentino Francisco Cerundolo, arrivata in due set (7-6 6-3). Il match inizierà alle 19.

Sinner-Ruud, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, è visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2. La partita si può seguire in streaming sull'app SkyGo, su Now e su RaiPlay.