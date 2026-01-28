circle x black
Sinner-Shelton: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro affronta l'americano nei quarti degli Australian Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
28 gennaio 2026 | 06.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner di nuovo protagonista agli Australian Open 2026. Mercoledì 28 gennaio il tennista azzurro sfida l'americano Ben Shelton - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Il numero due del mondo arriva all'appuntamento da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e 2025, e dopo aver eliminato Gaston, Duckworth, Spizzirri e Darderi, nel derby azzurro degli ottavi. Shelton invece ha battuto Humbert, Sweeny, Vacherot e Ruud.

Sinner-Shelton, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Shelton è in programma mercoledì 28 gennaio alle 9 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in nove precedenti, con Sinner che guida con un parziale di 8-1. L'ultimo incrocio risale ai quarti dell'ultimo Masters 1000 di Parigi, dove l'azzurro si è imposto in due set.

Sinner-Shelton, dove vederla in tv

Sinner-Shelton sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max.

