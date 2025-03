Relax per Jannik Sinner. Il tennista azzurro sta scontando la squalifica per tre mesi dopo aver raggiunto un accordo con la Wada per la risoluzione del caso Clostebol e ha ricominciato ad allenarsi a Monte Carlo. Non potendo partecipare ai tornei ufficiali, con il rientro in campo previsto per gli Internazionali d'Italia, in programma al via il prossimo 7 maggio, il numero uno del mondo ne sta approfittando per riposarsi e concedersi qualche momento di relax.

Dopo aver passato un periodo sulle nevi a sciare, Sinner ha ricominciato ad allenarsi a Monte Carlo, rispettando i limiti imposti dall'accordo con la Wada, dove rimarrà fino al 13 aprile, quando potrà tornare all'attività di allenamento ufficiale. Non solo campo però. Sinner è stato infatti immortalato ieri sera a cena fuori in un ristorante del Principato in compagnia di Dominic Thiem. L'ormai ex tennista austriaco, specialista della terra rossa, ha annunciato il ritiro alla fine del 2024 e non ha mai nascosto la sua stima per Sinner.