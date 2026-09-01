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Sinner testimonial per... l'istruzione: "Ragazzi, andate a scuola" - Video

Il messaggio affidato ai social dal campione azzurro

Jannik Sinner - Frame video
Jannik Sinner - Frame video
01 settembre 2026 | 18.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Andare a scuola o non avere alcuna scelta?". La domanda che pone Jannik Sinner, fuoriclasse azzurro del tennis e numero uno del ranking Atp, ha una sola risposta: un’istruzione di qualità apre un futuro ricco di possibilità per ogni bambino. Ovunque.

Il tennista, da sempre in prima linea per sottolineare l'importanza della scuola e dell'istruzione, ha pubblicato sui suoi canali social un messaggio per chiarire il concetto, nell'ambito della partnership con Gpe, per il programma #MultiplyPossibility per le prossime generazioni. In un video lanciato sui social, Sinner ha risposto a una raffica di domande a tema scolastico. Dopo aver scherzato un po', spiegando di essere sempre stato - per esempio - uno da "ultimo banco", Jannik ha sottolineato l'importanza dell'istruzione e dell'andare a scuola per i ragazzi. Per avere un futuro importante e diverse possibilità nella vita.

Sinner ha poi chiuso con lo slogan del progetto: "Fund education, multiply possibility". L'istruzione, insomma, moltiplica le possibilità. Non solo per i campioni dello sport.

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