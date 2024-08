Jannik Sinner celebra la vittoria nel Masters 1000 di Cincinnati e posa per la foto con il trofeo. Frances Tiafoe, sconfitto in finale dall'azzurro, invade il campo e rovina lo scatto con il più plateale photobomb. L'americano, uno dei personaggi più istrionici del circuito, si inserisce sorridendo e regala al fotografo un teatrale dito medio per 'omaggiare' Sinner.

L'azzurro non si scompone più di tanto e archivia l'exploit dello statunitense con un sorriso. Il video del siparietto rimbalza su X e diventa oggetto di una discussione articolata. Il comportamento di Tiafoe non appare a tutti così divertente: "Stiamo promuovendo questo?", si chiede un utente. Non manca chi definisce il tennista statunitense "un clown". Tra gli appassionati italiani, i giudizi sono decisamente più severi: la parola 'idiota' abbonda in molti messaggi.