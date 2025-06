Problema vesciche per Jannik Sinner al Roland Garros 2025. Durante il primo set della finale di oggi, domenica 8 giugno, contro Carlos Alcaraz, il tennista azzurro si è fermato in panchina facendosi cambiare un cerotto sul piede, rivelando una vescica che però, almeno finora, non sembra condizionare il suo tennis. Sinner non è nuovo a 'problemi' di questo tipo, e proprio le vesciche avevano caratterizzato anche il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol, agli Internazionali d'Italia.

A Roma Sinner aveva lamentato una fastidiosa vescica sotto al piede che ne condizionava corsa e movimenti, ma che non gli ha comunque impedito di raggiungere la finale del Masters 1000, persa poi proprio contro Alcaraz. Durante la semifinale con Tommy Paul, in particolare, Sinner aveva cominciato a toccarsi una gamba e zoppicare vistosamente, facendo pensare a un problema fisico ben più grave. In realtà però, come spiegato dallo stesso Jannik nella conferenza post partita, si trattava proprio di una vescica.