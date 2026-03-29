circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner vince Atp Miami e avvicina il numero 1 di Alcaraz: come cambia ranking

Il tennista azzurro ha trionfato in finale battendo Lehecka

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
30 marzo 2026 | 01.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner trionfa a Miami. Oggi, domenica 29 marzo, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 americano battendo in finale il ceco Jiri Lehecka in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner è riuscito così a completare il Sunshine Double dopo aver già trionfato a Indian Wells e soprattutto a conquistare punti pesanti nella corsa al primo posto del ranking Atp, avvicinando Carlos Alcaraz in testa alla classifica generale.

CTA

Grazie alla finale centrata a Miami infatti, Sinner si era già avvicinato al primo posto doccupato dallo spagnolo. Alcaraz arrivava infatti a Miami dopo essere stato eliminato al secondo turno lo scorso anno e il ko al terzo turno contro Korda gli è valso 'soltanto' 40 punti, facendolo salire quindi a quota 13.590 nel ranking.

L'occasione buttata dallo spagnolo, che poteva incrementare il suo bottino in vista della stagione sulla terra, dove ne difenderà addirittura 4000, è diventata una ghiotta chance per Sinner, che arrivava in Florida, proprio come successo a Indian Wells, senza punti da difendere non avendo potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol.

L'accesso alla finale di Miami è valso a Sinner 650 punti, che hanno fatto salire l'azzurro a 12.050 punti, vale a dire a -1540 da Alcaraz. E il divario, grazie alla vittoria finale, si è accorciato ancora. Sinner ha infatti raggiunto quota 12.400, andando quindi a 'soltanto' 1190 punti di distanza dal primo posto in classifica di Alcaraz.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner alcaraz sinner alcaraz ranking sinner ranking come cambia ranking sinner miami sinner miami
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza