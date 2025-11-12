circle x black
Sinner, vittoria alle Atp Finals con 'inchino' a Musetti: "Non c'è stato il livello visto ieri, ma sono contento"

Le parole dell'azzurro dopo il successo a Torino contro Zverev e la qualificazione in semifinale

Sinner, vittoria alle Atp Finals con 'inchino' a Musetti:
12 novembre 2025 | 22.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“E’ stata una partita molto difficile, ho servito bene nei punti importanti. Sono molto contento, adesso vediamo come andrà”. Jannik Sinner ha commentato così, a caldo, la vittoria in due set su Alexander Zverev nel secondo match delle Atp Finals di Torino, oggi mercoledì 12 novembre. Qualificatosi per le semifinali, Sinner ha aggiunto: "C’è tanto lavoro dietro, nel nostro sport è importante la confidenza, in quest’ultimo periodo ho giocato davvero bene, stiamo cercando di andare il più lontano possibile”.

Sinner e i complimenti a Musetti

Sinner ha aggiunto: “Grazie mille a tutti, il pubblico e’ stato fantastico. Ormai io e Zverv ci conosciamo molto bene, abbiamo cambiato tutti e due la tattica oggi. Lui ha giocato una buona partita a fondocampo, fortunatamente mi è bastato un break sia nel primo che nel secondo set. Sono molto contento ovviamente anche se non ci sono stati tanti scambi, non c'è stato il livello di ieri sera di Musetti. Contro De Minaur ha fatto una partita incredibile".

