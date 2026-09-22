Quando tornerà in campo Jannik Sinner? Il tennista azzurro è ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli US Open, tanto da essere in dubbio per lo swing asiatico, con la sua presenza per l'Atp di Pechino, a cui arriva da campione in carica, e il Masters 1000 di Shanghai che non è stata confermata. Proprio delle condizioni di Sinner ha parlato il capitano dell'Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri.

"Sinner si sta allenando già da una decina di giorni, aumentando progressivamente i carichi a cui si sta sottoponendo. È stato quasi una cinquantina di giorni fermo e anche per questo i carichi sono aumentati gradualmente", ha detto Volandri a SuperTennis, "dalle notizie che ho, si sta allenando e sta bene, potendo essere super competitivo come ci ha abituato lui anche dopo lo stop per la vicenda Clostebol, andando anche oltre le sue aspettative".

"Ritengo che rientri competitivo, come ci ha lasciato nella finale di Londra, vinta contro Zverev", ha spiegato il capitano azzurro, "per Jannik, ovviamente, la priorità è tornare al 100% e quindi ha bisogno di tutto il tempo per fare questo, poi si faranno tutti i discorsi del caso".