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Zverev vince US Open, caccia a Sinner nel ranking Atp: come cambia la classifica

Il tedesco si avvicina all'azzurro, sempre numero 1. Intanto, si prende il primo posto nella Race

Alex Zverev
Alex Zverev
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14 settembre 2026 | 06.44
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

Alex Zverev vince gli US Open 2026, conquista il secondo titolo Slam della carriera e minaccia Jannik Sinner. Il tedesco, numero 2 del ranking Atp, consolida la posizione e si avvicina all'azzurro, numero 1 nella classifica che cambia dopo il torneo di New York. Zverev, vittorioso in 4 set contro lo statunitense Ben Shelton, conquista 2000 punti e sale a quota 9690. Sinner, fermo dal trionfo di Wimbledon e alle prese con problemi al ginocchio, comanda a quota 11500: l'assenza agli US Open priva l'azzurro di 1300 punti conquistati un anno fa con la finale. Sinner punta a rimettersi in moto nel torneo di Pechino, in programma alla fine del mese.

Al terzo posto c'è lo spagnolo Carlos Alcaraz, appena rientrato nel circuito dopo uno stop di 4 mesi: dopo i quarti raggiunti a New York, dove vinse un anno fa, l'iberico è a quota 5600. La finale raggiunta nello Slam di casa permette a Shelton di salire a 4680 punti e di conquistare la quarta posizione, miglior risultato della carriera. Seguono il canadese Felix Auger-Aliassime, il russo Daniil Medvedev e l'azzurro Flavio Cobolli, che perde una posizione e ora è settimo. Completano la top ten Francesc Tiafoe, Alex De Minaur e Taylor Fritz. Scivola fuori dai primi 10 il serbo Novak Djokovic, ora dodicesimo.

La top ten del ranking

1. Jannik Sinner (Ita) 11500 punti;

2. Alex Zverev (Ger) 9690;

3. Carlos Alcaraz (Spa) 5500;

4. Ben Shelton (Usa) 4680;

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 3890;

6. Daniil Medvedev (Rus) 3770;

7. Flavio Cobolli (Ita) 3720;

8. Frances Tiafoe (Usa) 3380;

9. Alex De Minaur (Aus) 3300;

10. Taylor Fritz (Usa) 3175.

La nuova Atp Race

Zverev si può già godere un sorpasso ai danni di Sinner nella Atp Race, la classifica che tiene conto solo dei risultati ottenuti nel 2026 senza il confronto con quelli dell'anno precedente. Nella graduatoria che promuove i primi 8 alle Atp Finals, il tedesco comanda ora con 8650 punti. L'azzurro è fermo a 7950 ed è secondo con un ampio vantaggio su Shelton (4430) e Alcaraz (4050).

1. Alex Zverev (Ger) 8650 punti;

2.Jannik Sinner (Ita) 7950;

3. Ben Shelton (Usa) 4430;

4. Carlos Alcaraz (Spa) 4050;

5. Flavio Cobolli (Ita) 3530;

6. Frances Tiafoe (Usa) 330;

7. Arthur Fils (Fra) 3150;

8. Daniil Medvedev (Rus) 2780;

9. Rafa Jodar (Spa) 2509;

10. Taylor Fritz (Usa) 2480.

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