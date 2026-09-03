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Gp Monza, l'arrivo in grande stile di Hamilton sulla Ferrari F40 - Video

Il pilota britannico incanta l'Autodromo con un ingresso iconico nel giorno del media day

Lewis Hamilton - video X
Lewis Hamilton - video X
03 settembre 2026 | 13.25
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Arrivo show per (sir) Lewis Hamilton al Gp di Monza. Oggi, giovedì 3 settembre, il sette volte campione del mondo di Formula 1 è arrivato all'Autodromo in grande stile, nel giorno del media day dedicato ai piloti. Rombo di motori ed ecco una folla di curiosi piombare all'ingresso per vedere da vicino l'inglese, vera superstar a bordo della Ferrari F40. Un'auto, la sua, con un passato particolare: dimenticata e rimasta chiusa per oltre 30 anni in un garage, la storica Rossa è stata restaurata da Azimut AHE (Automobile Heritage Enhancement) grazie al prezioso aiuto del team di Maranello, che ha voluto ridarle il suo antico splendore.

Lewis aveva pubblicato una foto per raccontare la storia pochi giorni fa e oggi ha deciso di testarla per un arrivo in grande stile a Monza. Da perfetto Lord inglese, sfidando anche il gran caldo di questi giorni con abito scuro e cappotto color cammello. Un arrivo elegante e in perfetto stile Hamilton insomma, con l'inglese che adesso inseguirà nel Gran Premio d'Italia una vittoria che potrebbe essere storica.

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Hamilton Lewis Hamilton Gp Monza Ferrari F40 Hamilton Monza
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