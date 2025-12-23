circle x black
Biathlon, morto a 27 anni il nazionale norvegese Bakken a causa di un malore

L'atleta si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra in Trentino

Sivert Guttorm Bakken - Ipa/Fotogramma
Sivert Guttorm Bakken - Ipa/Fotogramma
23 dicembre 2025 | 18.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lutto nel mondo del biathlon. E' morto a soli 27 anni il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken a causa di un malore mentre si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra a Passo Lavazè in Trentino Alto Adige. Bakken è stato trovato senza vita all'interno dell'albergo dove alloggiava.

"I nostri pensieri ora vanno principalmente alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini. Stiamo collaborando con le autorità italiane sul posto", ha affermato Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim della federazione norvegese di biathlon.

Tag
biathlon malore morto bakken sivert bakken
