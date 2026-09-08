circle x black
Cerca nel sito
 

Sneijder: "Nessuna Inter forte come quella del Triplete". L’aneddoto su Chivu verso la sfida contro il Real Madrid

Il campione olandese ricorda gli anni milanesi a poche ore dal big match di Champions tra i nerazzurri e i Blancos

Wesley Sneijder - Foto Betsson
Wesley Sneijder - Foto Betsson
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
08 settembre 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La profezia, finora, si è avverata a metà. Wesley Sneijder, eroe dell’Inter del Triplete, lo aveva sentenziato qualche giorno fa a San Siro, alla vigilia di Inter-Napoli: “L’Inter vincerà e anche con il Madrid può fare un buon risultato. La squadra può andare di nuovo in finale di Champions e vincere lo scudetto”. L’ex fantasista olandese, riuscito a vincere tutto nel 2010 con i nerazzurri, ha parlato nel corso di un evento organizzato da Betsson Sport al Meazza. Tra aneddoti, ricordi e qualche curiosità prima di Real Madrid-Inter di oggi, martedì 8 settembre.

Il grande doppio ex (ha vestito la maglia del Real dal 2007 al 2009) ha parlato del suo rapporto con Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri: “Se mi aspettavo che fosse così bravo? Sì, arrivò all’Ajax a 20 anni e divenne subito capitano della squadra. Qui in ritiro stavo sempre con lui, nella stessa stanza. E lui parlava sempre di calcio, vive di calcio, già allora mi diceva di voler fare l’allenatore a fine carriera. Non era semplice però, perché un bravo giocatore non diventa un bravo allenatore in automatico”.

Sneijder fa anche un parallelismo con la sua Inter del 2010: “Chi vincerebbe in una partita tra quella squadra e la squadra di oggi? Dopo 16 anni, ancora non c’è una squadra come quella. Ma non è neanche facile, perché lì avevamo davvero tutto”. In chiusura, l’olandese parla dei giocatori più forti con cui ha condiviso lo spogliatoio: "Guti deve essere sempre lì. Ma anche Milito, Samuel, Zanetti, Sergio Ramos. E poi Chivu, Robben... Ce ne sono tanti...”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sneijder Inter Real Madrid Real Madrid Inter
Vedi anche
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video
Venezia 83, Cruz e Bardem mano nella mano al Lido per 'Bunker' - Video
Venezia 83, Casey Affleck sbarca al Lido con 'Company' - Video
News to go
Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo
Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer - Video
Emma Bonino, i medici: "Condizioni stazionarie in terapia intensiva" - Videonews del nostro inviato
Emma Bonino ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma - Videonews del nostro inviato
Venezia 83, Elettra Lamborghini illumina il tappeto rosso - Video
Venezia 83, Penélope Cruz e Javier Bardem sbarcano al Lido: arrivata la coppia più attesa - Video
A Ellen Burstyn il Leone d'oro alla carriera, le lacrime dell'attrice a Venezia 83 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza