La profezia, finora, si è avverata a metà. Wesley Sneijder, eroe dell’Inter del Triplete, lo aveva sentenziato qualche giorno fa a San Siro, alla vigilia di Inter-Napoli: “L’Inter vincerà e anche con il Madrid può fare un buon risultato. La squadra può andare di nuovo in finale di Champions e vincere lo scudetto”. L’ex fantasista olandese, riuscito a vincere tutto nel 2010 con i nerazzurri, ha parlato nel corso di un evento organizzato da Betsson Sport al Meazza. Tra aneddoti, ricordi e qualche curiosità prima di Real Madrid-Inter di oggi, martedì 8 settembre.

Il grande doppio ex (ha vestito la maglia del Real dal 2007 al 2009) ha parlato del suo rapporto con Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri: “Se mi aspettavo che fosse così bravo? Sì, arrivò all’Ajax a 20 anni e divenne subito capitano della squadra. Qui in ritiro stavo sempre con lui, nella stessa stanza. E lui parlava sempre di calcio, vive di calcio, già allora mi diceva di voler fare l’allenatore a fine carriera. Non era semplice però, perché un bravo giocatore non diventa un bravo allenatore in automatico”.

Sneijder fa anche un parallelismo con la sua Inter del 2010: “Chi vincerebbe in una partita tra quella squadra e la squadra di oggi? Dopo 16 anni, ancora non c’è una squadra come quella. Ma non è neanche facile, perché lì avevamo davvero tutto”. In chiusura, l’olandese parla dei giocatori più forti con cui ha condiviso lo spogliatoio: "Guti deve essere sempre lì. Ma anche Milito, Samuel, Zanetti, Sergio Ramos. E poi Chivu, Robben... Ce ne sono tanti...”.