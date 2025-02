All'Atp 500 di Dubai va in scena il quarto confronto tra i due tennisti

Parte l'Atp 500 di Dubai e al via c'è anche Lorenzo Sonego, protagonista di uno straordinario avvio di 2025 con i quarti centrati agli Australian Open. Oggi, lunedì 24 febbraio, l'azzurro (numero 36 del ranking) affronterà Stefanos Tsitsipas (che occupa la posizione numero 11 della classifica mondiale. Appuntamento alle 15:30.

Sonego-Tsitsipas, i precedenti

Lorenzo Sonego e Stefanos Tsitsipas si sono già affrontati tre volte in carriera ed è sempre stato il greco ad avere la meglio. A cominciare dal Masters 1000 di Miami, nel 2021. I due si sono affrontati poi a Cincinnati, sempre nello stesso anno, e poi a Roma nel 2023.

Sonego-Tsitsipas, dove vederla in tv

Il match tra Lorenzo Sonego e Stefanos Tsitsipas sarà visibile su Sky, che detiene i diritti tv del torneo di Dubai. Le partite dell'Atp 500 saranno trasmesse su Sky Sport Tennis (203) con Sky Sport Uno (201). Ovviamente, il confronto sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.