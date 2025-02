Per la Lazio c’è il Viktoria Plzen, per la Roma l’Athletic Bilbao. Sono questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League per le squadre italiane. Il sorteggio di Nyon non mette così le due squadre romane di fronte in un inedito derby di coppa. La stracittadina potrà esserci ora solo in finale, il 21 maggio a Bilbao.

Gli ottavi di finale di Europa League

Ecco tutti gli altri accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League:

Bodø/Glimt - Olympiacos

Fenerbahce - Rangers

Ajax - Eintracht

Steaua - Lione

Az Alkmaar-Tottenham

Manchester United-Real Sociedad

Lazio-Viktoria Plzen

Athletic Bilbao-Roma

L'Europa League tornerà ora in campo il 6 marzo, con l'andata degli ottavi di finale. Ecco tutte le date dei prossimi turni, verso la finale di Bilbao:

- Ottavi di finale: 6 e 13 marzo

- Quarti di finale: 10 e 17 aprile

- Semifinali: 1 e 8 maggio

- Finale: mercoledì 21 maggio (Bilbao)