Spagna-Francia, prima semifinale di Euro 2024, 'esplode' su X non solo per lo spettacolo offerto dalle due squadre. Ai telespettatori che seguono la sfida su Raiuno, dai primi minuti non sfugge un particolare 'sonoro'.

Vi prego regalate una scatola di caramelle per la gola a quest'uomo. #SpagnaFrancia#Bizzotto pic.twitter.com/8NMmeeOSJ3 — Vincenzo Pastore (@VincePastore) July 9, 2024

Il telecronista Stefano Bizzotto, una delle voci più apprezzate dello sport della tv di stato, è accompagnato dal commento di Daniele Adani. Bizzotto, però, non pare al 'top dei decibel' per il match tra Furie Rosse e bleus.

L'incrocio di voci tra Bizzotto e Lele sul gol di Lamine Yamal è la cosa più vicina alla magia nera mai ascoltata.#SpagnaFrancia pic.twitter.com/6IUEA12EYr — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) July 9, 2024

Il telecronista sembra alle prese con la raucedine e la voce appare più bassa del solito. L'entusiasmo abituale di Adani diventa ancor più debordante, in particolare nelle azioni dei gol. La rete del momentaneo 1-1 della Spagna, con la firma del baby prodigio Yamal, è il 'punto di non ritorno', con Adani senza freni.

La telecronaca diventa subito una fonte di meme, commenti e riflessioni su X. L'hashtag Bizzotto decolla, accompagnato anche da quello 'd'epoca' legato a Sandro Ciotti, il leggendario giornalista, voce di Tutto il calcio minuto per minuto e volto della Domenica Sportiva.

Bizzotto vs Adani al gol di Jamal #SpagnaFrancia pic.twitter.com/Q2IZdqG83p — Dovakin (@Dragonborn674) July 9, 2024

Adani, invece, viene accostato a Al Bano con un'ampia serie di variazioni sul tema musical-calcistico. In finale di telecronaca, Bizzotto con il consueto garbo si scusa con i telespettatori: "Grazie Lele Adani per avermi accompagnato, da parte mia le scuse per non aver accompagnato con la voce dei giorni migliori questa bellissima partita".