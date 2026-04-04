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Spalletti: "Italia senza Mondiali? Non avrei avuto meriti con la qualificazione, non ho responsabilità per la sconfitta"

L'allenatore della Juventus ha commentato il ko degli Azzurri contro la Bosnia, costato la partecipazione alla Coppa del Mondo

Luciano Spalletti - Fotogramma/IPA
Luciano Spalletti - Fotogramma/IPA
04 aprile 2026 | 22.06
Redazione Adnkronos
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"Chi non sente dolore e non soffre poi non cresce nemmeno. Anch'io ho partecipato a quel dispiacere perché ho vissuto la Nazionale: non avrei avuto meriti se ci fossimo qualificati e non ho avuto responsabilità per la sconfitta, ma il sentimento è quello". Così Luciano Spalletti, allenatore della Juve ed ex ct della Nazionale, ha commentato la mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali prima della partita contro il Genoa.

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"C'è l'enorme malessere per la Nazionale, per Gattuso, ma sono cose da assorbire. Vorrei concludere facendo i complimenti a Silvio Baldini, che sta facendo bene con l'Under 21. C'è qualcosa di buono che ci dà spiragli di luce per il futuro".

Spalletti: "Italia, ora giusto fare riflessioni"

Spalletti ha poi aggiunto: "Li conosco, so quanto amore e passione ci hanno messo. Dal mio punto di vista c'è il dispiacere per quanto successo, ma ora è bene fare riflessioni corrette. Penso sia giusto ragionare a mente fredda e poi programmare in maniera corretta. Da domani torneremo a pensare a fare risultati per la nostra squadra, ma chiediamoci se vogliamo valorizzare davvero i nostri giocatori. In Italia ci sono molte proprietà straniere: ci fa piacere investano nel nostro calcio, però se gli si chiede di avere cura dei talenti italiani loro possono fare ragionamenti diversi. O c'è un sentimento spontaneo per la Nazionale oppure bisogna che ce lo impongano delle regole. Penso ci siano ancora delle mamme come quelle di Baggio, Totti, Del Piero, Cannavaro... Bisogna andare a saper usare ciò che queste mamme 'producono', ci metteranno a disposizione altri talenti e non dobbiamo fare delle regole che ci impongano di valorizzarli".

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Luciano Spalletti Spalletti Nazionale Mondiali Italia Mondiali
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