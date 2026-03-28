Sport, accordo di collaborazione 2026-28 tra Federazione italiana canoa kayak e Lega navale italiana

Si rinnova e si rafforza la collaborazione tra la Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Canoa Kayak. Nella sede del Coni a Roma, in occasione dei lavori della Consulta Nazionale della FICK, è stato siglato il nuovo accordo triennale 2026-2028 tra le due istituzioni. Un’intesa strategica che consolida una sinergia già avviata negli anni scorsi, con l’obiettivo di promuovere le discipline della pagaia, diffondere la cultura del mare e la tutela dell’ambiente acquatico su tutto il territorio nazionale. Il rinnovo dell’accordo rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso condiviso che, dal 2022, ha visto LNI e FICK lavorare insieme per sviluppare la pratica della canoa e del kayak, sia a livello amatoriale che agonistico, con particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità e alla diffusione dei valori dello sport, della sicurezza in acqua e del rispetto degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali.

Tra i risultati più significativi raggiunti, spicca la crescita costante dei gruppi sportivi LNI affiliati e dei soci tesserati FICK, che nel 2025 hanno raggiunto quota 25 e 1786 tesserati. Di rilievo anche l’organizzazione dal 2022 del Trofeo nazionale canoa LNI-FICK, giunto a quattro edizioni consecutive sul Lago di Paola a Sabaudia. La quinta edizione è in programma il 19 e 20 settembre 2026, con l’obiettivo di superare il record di partecipazione registrato lo scorso anno. Tra le iniziative previste per quest’anno, particolare attenzione sarà dedicata anche alla promozione della salute e del benessere, attraverso attività di sensibilizzazione che valorizzino la pratica della canoa come strumento di prevenzione e stile di vita sano.

Il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, afferma: "Sono davvero orgoglioso che il rapporto con la LNI si rafforzi e si consolidi ulteriormente con la firma di questo nuovo protocollo. Oltre a condividere valori ed intenti, lavoreremo in maniera sinergica per promuovere sempre più la pratica della canoa a tutti i livelli. Le sezioni della Lega Navale sono delle preziose porte di accesso al nostro mondo e sono certo che questa collaborazione continuerà a generare valore per entrambi. Ringrazio l'ammiraglio Donato Marzano per quanto fatto finora e per aver continuato a credere in questo importantissimo progetto". Il Presidente della Lega Navale Italiana, l’ammiraglio Donato Marzano, dichiara: “La collaborazione tra FICK e LNI ha funzionato in questi anni e si rafforza ulteriormente per il prossimo triennio investendo sulla diffusione dei valori del mare, delle acque interne e dello sport tra i giovani, con una particolare attenzione alle persone più fragili. Un ringraziamento particolare va ai Presidenti ed amici della LNI Luciano Buonfiglio e Antonio Rossi che hanno creduto molto nella sinergia con la Lega Navale per promuovere la diffusione delle discipline della pagaia per tutti".