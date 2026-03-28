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Sport: Fachechi (Meritocrazia Italia), 'per raggiungere trionfo merito intervenire con azioni concrete'

28 marzo 2026 | 10.12
Redazione Adnkronos
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"Lo sport insegna che il talento non basta per vincere, ma serve anche sacrificio. Allo stesso modo, per realizzare l'obiettivo di valorizzare lo sport e di raggiungere il traguardo del trionfo del merito, non è sufficiente proclamare diritti, ma è necessario intervenire sul piano dell'effettività, con serietà e sacrificio. L'incontro di oggi non vuole essere un momento celebrativo, ma un momento di assunzione di responsabilità, perché lo sport è una cosa seria". E' quanto affermato da Alessia Fachechi, responsabile nazionale di Meritocrazia Italia, in occasione della prima giornata della consueta Direzione Nazionale che Meritocrazia Italia tiene ogni anno tra fine inverno e inizio primavera.

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