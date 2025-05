Sport, indagine predittiva: mercato mondiale sponsorship salirà a 189,5 miliardi nel 2030

Si è svolto nella giornata di ieri, alla Center Tower di Imola in occasione del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di F1, l’evento di presentazione dei risultati della 24esima Indagine Predittiva - "The future of sponsorship in the next year", realizzata ChainOn, il marketplace internazionale delle sponsorizzazioni (www.chainon.it) e StageUp, tra le società di riferimento nella ricerca e nell’advisoring nel business dello sport e, in particolare, nella analisi e valutazione dei ritorni delle sponsorizzazioni.

Secondo la ricerca il mercato mondiale della sponsorship (sport, cultura, sociale) salirà da 117,1 miliardi di dollari nel 2025 a 189,5 miliardi nel 2030, con un tasso di crescita medio annuo dell’8,7 %. Questa crescita, molto maggiore della pubblicità classica sia in Italia che nel Mondo, è sospinta da: (1) inserimento del messaggio pubblicitario nello spettacolo, (2) efficacia emozionale del messaggio, (3) progresso tecnologico, (4) investimenti della pubblica amministrazione finalizzata allo sviluppo dei territori, (5) centralità della sinergia tra sponsorship e impatto ambientale e sociale; (6) globalizzazione.

L’evento, dopo la presentazione dei risultati della ricerca da parte del Presidente di ChainOn Federico Gaetano è proseguito con una tavola rotonda moderata dal Presidente di StageUp Giovanni Palazzi che ha visto la presenza di alcuni tra i più importanti protagonisti del mondo dello sport, dell’economia e delle istituzioni: Stefano Domenicali (Ceo della F1), Nando Pagnoncelli (Presidente di Ipsos Italia), Paolo Bedin (Presidente della Lega Calcio Serie B), Riccardo Corsini (Group Head of Marketing Communication & Advertising del Gruppo FS), Umberto Gandini (Presidente della Lega Basket Serie A) e Michele De Pascale (Presidente della Regione Emilia Romagna).

E’ stato un dibattito ricco di idee, spunti e programmi che hanno confermato grandezze, tendenze e pilastri strategici individuati nella ricerca con particolare rilievo: alla nuova centralità italiana in Formula 1, che apre opportunità globali per brand e talenti Made in Italy (Stefano Domenicali); sulla necessità di abbinare sponsorizzazione con sostenibilità ambientale e sociale alla luce della attenzione crescente dei fan verso questi valori (Nando Pagnoncelli): all’impegno del Gruppo FS a favore di cultura, sport e ambiente fondendo obiettivi d’impresa e per lo sviluppo del Paese (Riccardo Corsini); al nuovo Piano Strategico della Lega Serie B centrato, attraverso la crescita del capitale umano, su sostenibilità economico finanziaria, incremento dei ricavi commerciali e valorizzazione dei giovani (Paolo Bedin); al ruolo delle nuove tecnologie come social media, second screen, app come leve per la crescita dell’interesse dei fan e attrarre sponsor (Umberto Gandini); sinergia tra investimenti pubblici, sport, socialità e ambiente (Michele De Pascale).