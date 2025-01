Sport, presidente Comitato olimpico croato in visita all'Ics

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha ospitato questa mattina il Presidente del Comitato Olimpico Croato, Zlatko Mateša, già Primo Ministro croato, per presentare l’attività della Banca e condividere l’esperienza maturata negli anni nel finanziamento del settore sportivo e culturale. Lo fa sapere l'Ics con una nota, Il Presidente Beniamino Quintieri e l’Amministratore Delegato Antonella Baldino hanno illustrato le peculiarità dell’Istituto, unica banca pubblica in Europa che garantisce il sostegno finanziario agli Enti Territoriali, Organismi Sportivi, Università, Enti Religiosi, No profit e imprese che investono in Sport e Cultura.

Il Presidente del Comitato Olimpico Croato, fortemente interessato al modello di business dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ha approfondito il funzionamento del Banca proponendolo come un esempio replicabile in Croazia, con l’intento di stimolare nuovi investimenti a favore dello Sport e della Cultura, a beneficio delle comunità locali e dei territori.