Potrà ospitare 71.500 tifosi, vivrà 365 giorni all’anno e costerà oltre 1,2 miliardi. Milan e Inter hanno idee ambiziose per il nuovo stadio, come emerge dal documento di fattibilità presentato al Comune di Milano per dare un nuovo volto all’area di San Siro. Secondo il progetto, l’impianto vivrà dal 2031 e sarà un gioiello di tecnologia e modernità.

Il nuovo stadio di Milano

Il nuovo stadio verrà tirato su in zona ovest, mentre a est rimarrà una parte rifunzionalizzata del vecchio stadio: sarà un rinnovamento parziale, che prevede la rimozione della copertura, delle tribune del terzo e del primo anello, di parte delle tribune del secondo anello e di circa il 70% delle rampe che caratterizzano l’attuale facciata. In un progetto complessivo da “1,23 miliardi di euro esclusi i costi di bonifica, di decostruzione dello stadio, le spese di acquisto delle aree, i soft cost, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione, compensazioni per la neutralità carbonica, imprevisti, l’inflazione e l’Iva”.

La curiosità è che la struttura sarà distanziata rispetto alle abitazioni e sarà realizzata su un podio, utile per l'accesso dei tifosi. Ma nei giorni in cui non ci sono partite, parte del podio si aprirà e si trasformerà in una grande piazza urbana, integrata con il parco circostante. Intorno ci sarà anche una cittadella dello sport con museo, negozi dei due club, uffici, hotel, aree ristoro e verde, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità che rappresentano una stella polare del progetto.

Uno stadio vivo tutto l'anno

Nelle 252 pagine presentate al Comune, Milan e Inter hanno inoltre analizzato le tre proposte di progetto: nessun intervento, ristrutturazione del Meazza e conservazione parziale dell’impianto attuale, con costruzione del nuovo stadio. Le società hanno optato per la terza via, puntando a un “impianto moderno”, in grado di “valorizzare l’area circostante” e regalare esperienze migliori ai tifosi. Per avere dettagli maggiori servirà aspettare il progetto esecutivo, ma nel documento è già chiarito che verranno rispettati tutti i criteri per ospitare eventi di primo piano come una finale di Champions.

Il nuovo impianto avrà poi una composizione del catino "caratterizzata da due anelli che citano la memoria storica del progetto degli anni Cinquanta di San Siro”. In un’architettura che “esalta l’identità delle due curve di casa e minimizza la presenza delle barriere nello spazio riservato agli spettatori, pur mantenendo un design conforme ai più alti standard di controllo e sicurezza”. Lo stadio che hanno in testa Milan e Inter vivrà tutto l’anno e non solo nei giorni di partita. Un obiettivo reso possibile da “aree e attività selezionate, come tour dello stadio e spazi museali, ristorazione, conferenze ed eventi aperti ai visitatori. Il design della struttura è stato studiato per minimizzare l’impatto acustico, ottimizzare i flussi di pubblico durante gli eventi e integrare al meglio le aree verdi adiacenti, lo sviluppo commerciale e la connettività, a beneficio della comunità locale”.