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US Open, Stefanini e il livido sul braccio: "Colpa di un controllo antidoping..."

La tennista azzurra è stata eliminata al secondo turno

Lucrezia Stefanini e i lividi - Ipa/Fotogramma e Instagram
Lucrezia Stefanini e i lividi - Ipa/Fotogramma e Instagram
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09 settembre 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
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Lucrezia Stefanini e un controllo antidoping choc agli US Open. La tennista azzurra, eliminata al secondo turno dello Slam americano dalla connazionale Jasmine Paolini, ha postato una storia choc sul proprio profilo Instagram, mostrando lo stato del suo braccio, con un evidente livido, in seguito a un controllo antidoping effettuato proprio a New York.

"Una settimana fa, agli US Open, durante un controllo antidoping, l'addetta non è riuscita a trovare la vena e, invece che cambiare approccio, ha continuato a muovere l'ago all'interno del braccio nel tentativo di trovarla", ha spiegato Stefanini, "il risultato? Questo bellissimo ematoma che, a distanza di una settimana, è ancora qui".

"Questa è l'evoluzione dell'ematoma durante la settimana, che ve lo dico a fare che ovviamente mi fa male anche nelle cose quotidiane. Mi chiedo: è normale che un controllo antidoping venga effettuato in questo modo? E soprattutto, è lo stesso trattamento riservato a TUTTE le giocatrici?", ha concluso Stefanini con una nota di polemica, taggando poi la Wta.

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