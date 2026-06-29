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Draper ancora ko, è costretto al forfait a Wimbledon

L'inglese avrebbe dovuto esordire sul centrale domani contro Fritz

Jack Draper - Ipa/Fotogramma
Jack Draper - Ipa/Fotogramma
29 giugno 2026 | 16.30
Redazione Adnkronos
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Ancora un infortunio per Jack Draper. Il 24enne tennista inglese è costretto a rinunciare a Wimbledon per un problema al braccio. Draper avrebbe dovuto esordire domani sul campo centrale contro lo statunitense Taylor Fritz. "Ho avuto tanti momenti difficili nell'ultimo anno ma questo è il peggiore di tutti -ha dichiarato Draper in conferenza stampa-. Il numero di problemi fisici che ho avuto negli ultimi 12 mesi è a dire poco preoccupante".

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